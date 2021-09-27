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    Yasemin Özilhan, karavan tatilinde

    Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, 300 bin TL'lik karavanlarıyla tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 12:25
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    Yasemin Özilhan, karavan tatilinde

    Sosyetenin ünlü çiftlerinden Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, temmuz ayında Crawler marka karavan satın aldı. Yasemin-İzzet Özilhan, 300 bin lira ödedikleri Batu 535 model karavanları ile ilk seyahatlerine çıktı.

    DOĞA TATİLİ

    Hiçbir detayın unutulmadığı lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikiliden Yasemin Özilhan, doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

    Ev konforunu tatile taşıyan Yasemin Özilhan, mutfağa girip pizza yaptı.

    Günün büyük çoğunluğunu bisiklet sürerek ve trekking yaparak geçiren Yasemin Özilhan, günün yorgunluğunu hamakta sallanarak attı. Yasemin Özilhan, akşamları ise eşi ile birlikte film keyfi yaptı.

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