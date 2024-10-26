Yasemin Özilhan, Kerem Bürsin'in ilişkisi hakkında konuştu

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Kerem Bürsin gönlünü, Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan'a kaptırdı.

"Kalbim dolu, çok mutluyum. İlişkimiz çok güzel başladı" diyen Bürsin'in açıklamalarının ardından arkadaşı Yasemin Özilhan konuştu.

Özilhan çiftin ilişkisine dair bazı itiraflarda bulundu ve beraberliğin yeni olmadığını söyledi.

"6 AY OLDU"

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Özilhan, "Yeni değil, 6 ay oldu. Gizli tutuyorlardı. Sonunda duyuldu. Kerem yoğun olduğu için daha bir araya gelemedik. Ama Kerem mutlu gayet keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.

SABANCI'NIN TORUNU

Öte yandan Kerem Bürsin'in yeni aşkı Melisa Tapan, Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı ve Sakıp Sabancı'nun torunu.