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Bir döneme damga vuran Doktorlar'ın Ela'sı olarak ünlenen iki çocuk annesi Yasemin Özilhan, evlendikten sonra işi gücü bırakıp sosyetede lüks bir hayat yaşamayı tercih etmişti.

Eski halinde artık eser olmayan estetiklerle değişen ve lüks hayatıyla adından söz ettiren Özilhan, önceki gün bir galada görüntülendi.

"UYARSA.."

"Bana uyan bir şey olursa sıcak bakabilirim" diyen Yasemin Özilhan "Hiçbir zaman setleri bıraktım demedim zaten." dedi.

Özilhan, değişimiyle de yine gündeme geldi. Fit görünümüyle dikkat çeken Özilhan'ın yüzünün değişimi için birçok yorum yapıldı.

Yorumlardan bazıları: "Kim bu?", "Bebek gibi yüzü vardı", "Bu kadar estetiğe ne gerek yok"