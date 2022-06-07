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    Yasemin Özilhan'dan Kerem Bürsin'e sürpriz doğum günü

    Yasemin Özilhan, yakın arkadaşı Kerem Bürsin'in 35. yaş gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:24
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    Yasemin Özilhan'dan Kerem Bürsin'e sürpriz doğum günü

    35 yaşına basan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin’in doğum günü 4 Haziran’daydı.

    Oyunculuğu bıraktıktan sonra lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, önceki gün yakın arkadaşı oyuncu Kerem Bürsin ile bir araya geldi.

    Yakın arkadaşları Yasemin-İzzet Özilhan gecikmeli de olsa oyuncu için kutlama düzenledi.

    "Kero"

    Bürsin'in pasta üflerden çekilen fotoğrafını paylaşan Özilhan, "Dilek tut Kero. İyi ki... Doğum günün kutlu olsun." ifadelerini kullandı

    Yasemin Özilhan dan Kerem Bürsin e sürpriz doğum günü #1

    Yasemin Özilhan dan Kerem Bürsin e sürpriz doğum günü #2

    Yasemin Özilhan dan Kerem Bürsin e sürpriz doğum günü #3

    Yasemin Özilhan dan Kerem Bürsin e sürpriz doğum günü #4


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