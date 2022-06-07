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- Yasemin Özilhan'dan Kerem Bürsin'e sürpriz doğum günü
Yasemin Özilhan'dan Kerem Bürsin'e sürpriz doğum günü
Yasemin Özilhan, yakın arkadaşı Kerem Bürsin'in 35. yaş gününü kutladı.
- Haber Merkezi
- 07.06.2022 - 13:18
- Güncelleme : 07.06.2022 - 13:24
35 yaşına basan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin’in doğum günü 4 Haziran’daydı.
Oyunculuğu bıraktıktan sonra lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, önceki gün yakın arkadaşı oyuncu Kerem Bürsin ile bir araya geldi.
Yakın arkadaşları Yasemin-İzzet Özilhan gecikmeli de olsa oyuncu için kutlama düzenledi.
"Kero"
Bürsin'in pasta üflerden çekilen fotoğrafını paylaşan Özilhan, "Dilek tut Kero. İyi ki... Doğum günün kutlu olsun." ifadelerini kullandı