Yasemin Özilhan'dan Kerem Bürsin'e sürpriz doğum günü

Yasemin Özilhan, yakın arkadaşı Kerem Bürsin'in 35. yaş gününü kutladı.

35 yaşına basan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin’in doğum günü 4 Haziran’daydı.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, önceki gün yakın arkadaşı oyuncu Kerem Bürsin ile bir araya geldi.

Yakın arkadaşları Yasemin-İzzet Özilhan gecikmeli de olsa oyuncu için kutlama düzenledi.

"Kero"

Bürsin'in pasta üflerden çekilen fotoğrafını paylaşan Özilhan, "Dilek tut Kero. İyi ki... Doğum günün kutlu olsun." ifadelerini kullandı