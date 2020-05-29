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    Yasemin Özilhan'dan papağanlı kombin

    İzzet Özilhan'la 2011'de evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, papağanıyla verdiği pozla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2020 - 16:07
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    Yasemin Özilhan'dan papağanlı kombin

    Koronavirüs salgını sebebiyle evinde karantinada olan Yasemin Özilhan, dışarıya çıkmasa da lüks tutkusundan vazgeçmiyor.

    Özen verdiği tarzından evde de ödün vermeyen Özilhan, yine kural bozmadı.

    "ROCKY VS YASO"

    Özilhan; 'Rocky' isimli papağanıyla verdiği bu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Şıklığıyla da dikkat çeken eski oyuncu, yayınladığı fotoğrafa "Rocky vs Yaso" yazdı.

    Yasemin Özilhan'ın gündelik şıklığı, 10 bin liranın üzerindeydi

    İşte kombinin tek tek fiyatları:

    Ayakkabı: 5.200 TL

    Jean: 1.500 TL

    Gömlek: 2.700 TL

    Gözlük: 2.700 TL

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