- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Yasemin Özilhan'dan papağanlı kombin
Yasemin Özilhan'dan papağanlı kombin
İzzet Özilhan'la 2011'de evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, papağanıyla verdiği pozla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- Haber Merkezi
- 29.05.2020 - 16:07
Koronavirüs salgını sebebiyle evinde karantinada olan Yasemin Özilhan, dışarıya çıkmasa da lüks tutkusundan vazgeçmiyor.
Özen verdiği tarzından evde de ödün vermeyen Özilhan, yine kural bozmadı.
"ROCKY VS YASO"
Özilhan; 'Rocky' isimli papağanıyla verdiği bu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Şıklığıyla da dikkat çeken eski oyuncu, yayınladığı fotoğrafa "Rocky vs Yaso" yazdı.
Yasemin Özilhan'ın gündelik şıklığı, 10 bin liranın üzerindeydi
İşte kombinin tek tek fiyatları:
Ayakkabı: 5.200 TL
Jean: 1.500 TL
Gömlek: 2.700 TL
Gözlük: 2.700 TL