Yasemin Özilhan'dan videolu paylaşım! "Göründüğünden daha fit" Son zamanlarda yaptığı fiziksel değişimlerle gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan, paylaştığı video ile adeta düşman çatlattı.

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ensonhaber.com

Doktorlar dizisinde adından söz ettiren ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan Yasemin Özilhan, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Spor yapan ve yüzüne de estetik yaptıran Özilhan'ın değişimi ise günden güne devam ediyor.

Bazı hayranlarının tepkisini çeken Özilhan, shop iddialarına ise videolu bir gönderiyle yanıt verdi.

Kaslarını gösterdi

Sosyal medyadan paylaştığı videoda karın kaslarını gösteren Özilhan, shop yapmadığını da kanıtlamış oldu.

Sık sık spor yaptığı anları yayınlayan güzel isim, yeme içme düzenine de dikkat ediyor.

Özilhan'ın videosuna yorum yapanlar ise "Kimseye kanıt göstermek zorunda değilsin" dedi.