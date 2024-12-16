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Haber Merkezi

Türk televizyonunun fenomen olmuş projelerinden Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle ünlenen Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmış cemiyete hızlı bir giriş yapmıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Özilhan, yeni bir paylaşımda bulundu.

Bu kez, brokoli ve karnabaharlı smoothie tarifiyle takipçilerine öneride bulunan Özilhan, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ancak bu paylaşım, ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın'dan ilginç bir yorum aldı.

"ÇOK SIKICI"

Kilo vermek için kullandığı ilaç nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan ve ölümden dönen Akalın, Yasemin Özilhan’ın smoothie tarifine "Çok sıkıcı" yorumunu yaptı.

Akalın’ın bu yorumu, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yasemin Özilhan'ın smoothie tarifi sonrasında tadına bakması ve eliyle ağzını kapaması da dile düştü.

Karnabahar ve kabaklı smoothie tarifi

2 küçük donmuş muz

5-6 dilim kabak

Yarım mango

1 avuç dolusu karnabahar (donmuş kullanabilirsiniz)

1,5 bardak soya sütü

2 Yk Hindistan cevizi yoğurdu.