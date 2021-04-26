Yasemin Özilhan'ın tatil tarzı

Tatile çıkan sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın paylaştığı fotoğraflar çok beğenildi.

2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, tatil sezonunu açtı.

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Instagram’da 1.4 milyon takipçisi bulunan Özilhan, tatil fotoğraflarını takipçileriyle de paylaştı. Giyim stiliyle sık sık adından söz ettiren Özilhan’ın tatil kombinleri de beğeni topladı.

Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adında iki kızı var.