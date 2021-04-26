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    Yasemin Özilhan'ın tatil tarzı

    Tatile çıkan sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın paylaştığı fotoğraflar çok beğenildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 09:33
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    Yasemin Özilhan'ın tatil tarzı

    2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, tatil sezonunu açtı.

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    Instagram’da 1.4 milyon takipçisi bulunan Özilhan, tatil fotoğraflarını takipçileriyle de paylaştı. Giyim stiliyle sık sık adından söz ettiren Özilhan’ın tatil kombinleri de beğeni topladı.

    Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adında iki kızı var.

    Yasemin Özilhan ın tatil tarzı #1

    Yasemin Özilhan ın tatil tarzı #2Yasemin Özilhan ın tatil tarzı #3Yasemin Özilhan ın tatil tarzı #4

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