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    Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için

    Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için

    Altın Kelebek Ödülleri'nde konuşan Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Yetenek Sizsiniz yarışmasında ön elemeleri geçemediğini belirterek, "Bir hayvana yenilmek gururdur benim için" dedi.
    • 04.12.2022 - 23:33
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 23:38
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    Sinema, televizyon ve müzik dünyası için önem arz eden Altın Kelebek Ödülleri’nin 48’incisi bu gece düzenlendi.

    Organizasyonda stand-up yapmak için Komedyen Yasemin Sakallıoğlu da yer aldı.

    "Sen katıldığında köpek birinci olmamış mıydı?"

    Bir ara söz alan Sakallıoğlu, "Soğuk Odalar" şarkısını söyledikten sonra O Ses Türkiye yarışmasına atıfta bulunarak, "Bu sesle 2. oldum biliyor musunuz? Allah aşkına ben birinciliği haketmedim mi?" dedi.

    Ardından Sunucu Cem Davran,"Sen katıldığında bir köpek birinci olmamış mıydı? Ha o öbürümüydü?" ifadelerini kullandı.

    Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için - Video

    Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için #1

    "Bir köpeğe yenilmek gururdur benim için"

    O yarışmanın Yetenek Sizsiniz olduğunu, orada ön elemeleri bile geçemediğini belirten Sakallıoğlu, "Ama bir köpeğe yenilmek gururdur benim için." dedi.

    Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için #2

    Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için #3


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