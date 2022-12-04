Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için

Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için

Altın Kelebek Ödülleri'nde konuşan Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Yetenek Sizsiniz yarışmasında ön elemeleri geçemediğini belirterek, "Bir hayvana yenilmek gururdur benim için" dedi.

Sinema, televizyon ve müzik dünyası için önem arz eden Altın Kelebek Ödülleri’nin 48’incisi bu gece düzenlendi.

Organizasyonda stand-up yapmak için Komedyen Yasemin Sakallıoğlu da yer aldı.

"Sen katıldığında köpek birinci olmamış mıydı?"



Bir ara söz alan Sakallıoğlu, "Soğuk Odalar" şarkısını söyledikten sonra O Ses Türkiye yarışmasına atıfta bulunarak, "Bu sesle 2. oldum biliyor musunuz? Allah aşkına ben birinciliği haketmedim mi?" dedi.

Ardından Sunucu Cem Davran,"Sen katıldığında bir köpek birinci olmamış mıydı? Ha o öbürümüydü?" ifadelerini kullandı.

Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için - Video







"Bir köpeğe yenilmek gururdur benim için"



O yarışmanın Yetenek Sizsiniz olduğunu, orada ön elemeleri bile geçemediğini belirten Sakallıoğlu, "Ama bir köpeğe yenilmek gururdur benim için." dedi.