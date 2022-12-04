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- Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için
Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için
Altın Kelebek Ödülleri'nde konuşan Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Yetenek Sizsiniz yarışmasında ön elemeleri geçemediğini belirterek, "Bir hayvana yenilmek gururdur benim için" dedi.
- 04.12.2022 - 23:33
- Güncelleme : 04.12.2022 - 23:38
Sinema, televizyon ve müzik dünyası için önem arz eden Altın Kelebek Ödülleri’nin 48’incisi bu gece düzenlendi.
Organizasyonda stand-up yapmak için Komedyen Yasemin Sakallıoğlu da yer aldı.
"Sen katıldığında köpek birinci olmamış mıydı?"
Bir ara söz alan Sakallıoğlu, "Soğuk Odalar" şarkısını söyledikten sonra O Ses Türkiye yarışmasına atıfta bulunarak, "Bu sesle 2. oldum biliyor musunuz? Allah aşkına ben birinciliği haketmedim mi?" dedi.
Ardından Sunucu Cem Davran,"Sen katıldığında bir köpek birinci olmamış mıydı? Ha o öbürümüydü?" ifadelerini kullandı.
Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için - Video
"Bir köpeğe yenilmek gururdur benim için"
O yarışmanın Yetenek Sizsiniz olduğunu, orada ön elemeleri bile geçemediğini belirten Sakallıoğlu, "Ama bir köpeğe yenilmek gururdur benim için." dedi.