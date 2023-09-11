Yasemin Sakallıoğlu, son pozlarıyla gündem oldu

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Başarılı fenomenlerden Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
Instagram hesabından sık sık komik videolarını yayınlayan Sakallıoğlu, son pozlarıyla görenlerin ağızlarını açık bıraktı.
"Buraya kadar iyi geldik be"
Ünlü isim, photoshop'lu fotoğraflarını “Doğal güzellikle buraya kadar iyi geldik be caniko” notuyla paylaştı.
Sakallıoğlu’nun pozlarına yorum ve beğeni yağdı.
Sakallıoğlu’nun paylaşımını beğenenler arasında Demet Akalın, Evrim Alasya, Pınar Altuğ da yer aldı.