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Ekranların ünlü kadın komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, bu hafta 'Biz Bize' programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü komedyen yatırımlarını altına yaptığını açıkladı ve sözleriyle dikkat çekti.

"İlk kez 11 yıl önce çıktım sahneye aslında ama Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine başladığım zaman sahneyi bıraktım" diyen başarılı isim "Dizide Lütfiye karakterini oynuyordum. Lütfiye çok küçük roldü, ama çok izleniyordu ve çok sevildi. Eşimi orada tanıdım, evlendim. Ne öğrendiysem orada öğrendim. Onlar sayesinde 28 yaşında konservatuvara gittim.

"ALTIN BİLİRİM"

Yatırım falan bilmem. Altın bilirim, altına yatırım yaparım. Hatta konservatuvarı da diziden kazandığım parayla biriktirdiğim çeyreklerle okumuştum" dedi.