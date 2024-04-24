Yasemin Sakallıoğlu'nun doğum günü pastası eleştirildi: Açıklama geldi Paylaştığı komik videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasındaki renk ve yıldız sembolüyle tepki çekti. Eleştirilerin ardından açıklama yapan genç isim, "Sayenizde 36 yaşına yanlış anlaşılarak girdim" dedi.

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Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, dünden bu yana eleştiri oklarının hedefinde.

Son dönemin başarılı isimlerinden biri olan Sakallıoğlu, 36 yaşına girdi.

Komik videolarla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç isim, doğum günü karelerini takipçileriyle paylaştı.

Yeni yaşını kutladı

Sakallıoğlu, doğum günü pastasıyla verdiği pozlara şu ifadeleri not düştü:

"Hoş geldin 36... Dileğim başardıklarıma sevinebilmek. Övgüleri hak ettiğime inanmak. Dileğim kendimle ilgili iyi hissettiğim an içimde bana tersini söyleyen her sese 'senin değil benim sözüm geçerli' diyebilmek. Dileğim kendimi hırpalamadan da sevilebileceğime inanmak."

Renk ve yıldız sembolü dikkat çekti

Ardından dikkat çeken bir ayrıntı kısa sürede gündem oldu.

Yasemin Sakallıoğlu'nun pastasındaki renk ve yıldız sembolü eleştiri yağmuruna tutuldu.

"Sayenizde 36 yaşına yanlış anlaşılarak girdim"

Pastanın tamamen şans eseri yapıldığını belirten ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, yanlış anlaşıldığını söyleyerek bir paylaşımda daha bulundu.

Sakallıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Merhaba bu kalan pastamın bizim mutfaktaki hali… Açık yeşil üzerinde neon pembesi yıldız var. Yeşil ve neon pembesi rengini çok severim, eşim de beni kendimi ‘star’ gibi hissedeyim diye beni ‘pembe starım’ diye sever. Sağ olsunlar, doğum günümde eşim ve arkadaşlarım bana böyle bir pasta yaptırmışlar. Ama dün akşamdan beri ne doğduğum günden bir şey anladım ne de pastadan. Sayenizde 36 yaşına yanlış anlaşılarak girdim. Umarım girdiğim gibi devam etmez.”