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Haber Merkezi

2021 yılında evlenen İdo-Yasemin Tatlıses çifti, geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucağına aldı.

İkili, ikiz erkek bebek sahibi oldu.

İkiz oğulları olan ünlü çift, bebeklerden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

Anne olduktan sonra sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Şefkatli, son paylaşımında ise hayranlarını şaşırttı.

PAYLAŞIM İKİZLERİYLE İLGİLİ

Şefkatli, günden güne büyüyen İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Oğullarıyla pozunu paylaşan Şefkatli, anneannesini ziyaret ettikleri günden bir kareye yer verdi.

DUA DETAYI

Ünlü isim, paylaşımına "Anneannem hep ikizleri olsun istemiş diyor ki 'ne kadar çok dua ettiysem sana nasip oldu.' Çok seviyoruz büyük anneanneyi" notunu düştü.