Yasemin Şefkatli doğum karelerini paylaştı! İbrahim Tatlıses detayına dikkat 22 Ocak'ta ikizlerini kucağına alan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından doğumda çektirdiği kareleri yayınladı.

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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'yle dünyaevine girdi.

İkilinin evlilikleri 22 Ocak'ta dünyaya gelen ikiz çocuklarıyla taçlandı.

Bebeklerine kavuşan çifti, aileleri ve yakın çevreleri yalnız bırakmadı.

İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını aldı.

Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olurken, doğum sonrası bazı sorunlar yaşandı.

Kalbinde sorun olduğunu söyledi

Dede İbrahim Tatlıses, X (Twitter) hesabından ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyledi ve torunu İbrahim Ayel'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Bebeğinin durumu merak edilen Yasemin Şefkatli, yaptığı paylaşımlarda, ameliyatın başarılı geçtiğini ve İbrahim Ayel'in yakında eve döneceğini söyledi.

"Kelimelere dökemeyebilirim yaşadığımı"

Yasemin Şefkatli, son olarak Instagram sayfasından doğum fotoğraflarını yayınladı. Peş peşe paylaştığı pozlarda İbrahim Tatlıses'in elini tuttuğu bir kareye de yer veren ünlü isim, gönderisine şu ifadeleri kullandı;

22.01.24... Kelimelere dökemeyebilirim yaşadığımı, mutluluğumu, korkularımı... Hem en zor, hem de en güzel anı hayatımın, anlatılırdı hep ama bu kadar derinden anlayamamıştım. İbrahim Ayel ve Sinan Emir, sizi çok bekledik, çok hayal ettik. Hoş geldiniz kalbimizin içine. Benim canım ailem. İdo'm, teşekkür ederim bu yaşadıklarımız için, seni çok seviyorum.

İdo Tatlıses de eşinin bu duygusal paylaşımına, "Ben seni daha çok seviyorum." diyerek yanıt verdi.