Yasemin Şefkatli doğurdu doğuracak... Asansör pozu geldi! İkiz çocuklarını kucağına almak için gün sayan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yeni bir karesini yayınladı.

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ensonhaber.com

İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, anne olmaya hazırlanıyor.

İbrahim ve Sinan adlı ikiz çocuk dünyaya getirmeye hazırlanan Şefkatli, son ayına girdi bile.

Zor bir hamilelik geçiren güzel isim, sosyal medya hesabından bu anlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bu defa asansör pozu geldi

"Ocakta tişörtle geziyorum. Yaşasın son ay" notunu düşen Yasemin Şefkatli'den asansör poz geldi.

İdo Tatlıses'in yorgun halleri dikkati çekerken, takipçileri ise ne olduğunu sordu.

Şefkatli, meraklı hayranlarına eşini uyutmadığını söylerken, akşama bir sürprizi olduğunu da belirtti.