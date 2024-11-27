Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerinin rahatsızlığını açıkladı

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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın biricik oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İkiz bebekleri olan Şefkatli, son paylaşımında oğlunun rahatsızlığından bahsetti.

İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarını kucağına almıştı.

Instagram'dan ikizlerini paylaşan Yasemin Şefkatli, oğullarının gözlerinden rahatsızlığı olduğunu belirtti.

"GÖZYAŞI KANALLARI TIKALI"

İkizlerden birinin fotoğrafını yayınlayan Şefkatli, "Hep soruyorsunuz gözler niye yaşlı. Gözyaşı kanalı tıkanıklığımız var. Emir'de de tek gözünde var inşallah geçecek'' dedi.