Yasemin Şefkatli ikiz hamileliği hakkında ilk kez konuştu İkiz bebek bekleyen İdo Tatlıses'in eşi fenomen Yasemin Şefkatli, hamileliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, iki yıl önce sevgilisi Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti.

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.

Tatlıses, oğlu İdo ile evli olan Yasemin Tatlıses'in hamile olduğunu ve ikizlerinin olacağını açıklamıştı. Sosyal medya fenomeni gelin Tatlıses, hamileliğiyle ilgili ilk kez konuştu.

Henüz 3.5 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi, şunları söyledi:

"İkinci hepimize sürpriz oldu"

"İkinci bebek kendisini sonradan gösterdiği için hepimize sürpriz oldu, meğer saklanmış. İnsan bambaşka bir evreye geçiyor. Ne yapacağımızın paniği var üzerimizde. Çok ama çok heyecanlıyım.

"Biri kız olacak gibi hissediyorum"

Bazen inanamıyorum. Nasıl bir hayatımız olacak, merakla bekliyorum. Arada ikizlerden biri kız olacak gibi hissediyorum. Önemli olan sağlıkları tabi.

"Hamilelik zor geçiyor"

Hamilelik şu sıralar biraz zor geçiyor. Mide bulantısı ve yorgunluklarım var. Daha sakin, doğal, akışta geçirmek istiyorum bu dönemi. Çok fazla abartmadan, en normal haliyle yaşamayı planlıyorum.

"İdo ile çok yakın arkadaş gibiyiz"

İdo ile çok yakın arkadaş gibiyiz, her şeyi paylaşıyoruz, birbirimize çok destek oluyoruz. İdo mutfakta inanılmaz yetenekli, çok güzel yemekler yapıyor. Bu aralar ekstra düşünceli. Bana da bu güzel aşkı yaşamak kalıyor"