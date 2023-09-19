Yasemin Şefkatli, ikizleri hakkında konuştu İkiz bebeklerine hamile olan Yasemin Şefkatli, sosyal medyadan takipçilerinin sorularına samimiyetle cevap verdi.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti.

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde gebelik süreci hakkında pek çok detay paylaşan Şefkatli, Instagram hesabından soru-cevap yaptı.

İkizlerin adının da belli olduğunu söyleyen Şefkatli, samimi açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Tek yumurta ikizi

"Tüp bebek tedavisi gördünüz mü?" sorusuna yanıt veren Şefkatli, tedavi görmediklerini ve bebeklerin tek yumurta ikizi olduğunu söyledi.

Ayrıca sözlerine ailelerinde de ikiz bebek olduğunu söyleyerek devam etti.

İkiz erkek bebeğini kucağına almak için gün sayan Şefkatli, hamilelik sürecinin biraz yorucu geçtiğini söyledi.

İdo koydu

Bebeklerinin isimlerinin ne olacağı konusuna da açıklık getiren Şefkatli, bebeklerinin isimlerinin belli olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bu soru çok soruldu. İsimleri İdo koydu gibi. Benim de içime siniyor. O paylaşalım dediğinde paylaşacağım."