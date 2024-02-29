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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, aşkı Yasemin Şefkatli'de buldu.
Gösterişli bir düğünle dünyaevine giren ikili, geçtiğimiz ay ise ikiz çocuklarını kucağına aldı.
İkili bazı sorunlar yaşadıktan sonra hastaneden eve geçti ve Şefkatli paylaşım yapmaya başladı.
O anları yayınladı
İkizlerin el ele uyuduğu anları yayınlayan Yasemin Şefkatli, sosyal medyadan ilgi çekti. Güzel isme yorum yağarken, bazıları ise ikizli yaşamın zor olup olmadığını da sordu.
Gayet keyfili günler geçirdiğini söyleyen Şefkatli daha fazla paylaşım yaparak, süreci anlatacağını da söyledi.
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