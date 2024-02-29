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Yasemin Şefkatli ikizlerin yeni karelerini sosyal medyadan paylaştı

Yasemin Şefkatli ikizlerin yeni karelerini sosyal medyadan paylaştı Geçtiğimiz ay ikizlerine kavuşan Yasemin Şefkatli hem anneliğin tadını çıkarıyor hem de o anları sosyal medyadan yayınlıyor.