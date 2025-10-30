Yasemin Şefkatli ikizleriyle yeni pozunu paylaştı! Kayınvalide Derya Tuna'dan yorum aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

İKİZLİ PAYLAŞIMLARA DEVAM

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Şefkatli, ameliyat oldu. Sağlık durumuyla ilgili sık sık gündeme gelen Şefkatli, son paylaşımında oğullarıyla pozlarını yayınladı.

Her yayınladığı gönderiyle beğeni yağmuruna tutulan Şefkatli, sevimli ikiz oğulları Ayel ve Emir'le birlikte olduğu kareleri paylaştı. Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu fotoğraflara, ikizlerin babaannesi Derya Tuna, kalp ve nazar boncuğu emojisi le yorum yaptı.