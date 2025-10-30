Abone ol: Google News

Yasemin Şefkatli ikizleriyle yeni pozunu paylaştı! Kayınvalide Derya Tuna'dan yorum aldı

Şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından peş peşe samimi pozlar yayınladı. Telefonundaki favori kareleri yayınlayan ünlü isme beğeni yağdı.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 09:01
  • Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından ikiz oğulları Ayel ve Emir ile pozlar paylaştı.
  • Takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan fotoğraflara, kayınvalidesi Derya Tuna da kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yorum yaptı.
  • Şefkatli, sağlık sorunlarına rağmen dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

İKİZLİ PAYLAŞIMLARA DEVAM

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Şefkatli, ameliyat oldu. Sağlık durumuyla ilgili sık sık gündeme gelen Şefkatli, son paylaşımında oğullarıyla pozlarını yayınladı.

Her yayınladığı gönderiyle beğeni yağmuruna tutulan Şefkatli, sevimli ikiz oğulları Ayel ve Emir'le birlikte olduğu kareleri paylaştı. Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu fotoğraflara, ikizlerin babaannesi Derya Tuna, kalp ve nazar boncuğu emojisi le yorum yaptı.

