Yasemin Şefkatli imaj tazeledi İdo Tatlıses'in ikiz bebek bekleyen eşi Yasemin Şefkatli, doğumdan önce imaj yeniledi.

ensonhaber.com

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, eşiyle birlikte ikiz bebek beklediğini açıklamıştı. İ

İlk aylarda zor günler geçiren genç fenomen imaj değiştirdi ve kâkül kesimle dikkat çekti. Şefkatli'nin yeni imajına beğeni yağdı. Güzel fenomene yorum yağdı.

"Yeni bir ben"

Şefkatli yayınladığı kareye "Yeni bir ben" notunu düştü.

"İnşallah ikizlerim olur"

Öte yandan Yasemin Şefkatli yine geçtiğimiz günlerde hikaye bölümünden bir de video paylaşmıştı. Videoda Şefkatli'nin iki yıl önceki doğum gününde mum üflerken "İnşallah ikizlerim olur" dediği duyuluyordu. Ünlü isim bu videoya da şu notu yazmıştı:

"2 yıl olmuş"

"Bana bu videoyu attığınız ve hatırlattığınız için teşekkür ederim. İşte ağzımızdan çıkanlar ne kadar önemli bir kere daha görmüş oldum. Her şeye bin şükür. 2 yıl olmuş."