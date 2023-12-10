Yasemin Şefkatli kamera karşısına geçti! Karnı burnunda yeni kare geldi İkiz çocuklarını kucağına almak için gün sayan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yeni karelerini yayınladı.

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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, ikizlerinin doğumu için gün sayıyor...

Türkiye'de doğuracağını söyleyen Şefkatli, çocuklarına ise İbrahim ve Sinan ismini koyacaklarını açıkladı.

Ocak ayını doğum için işaret eden güzel isim, sosyal medyadan ise yeni karelerini hayranlarının beğenisine sundu.

Gören hayran kaldı

Bebeklerinin doğumun önce kamera karşısına geçen Yasemin Şefkatli, siya-beyaz karelerle güzelliğine güzellik kattı.

"Peki, peki" notunu düştüğü karelerini yayınlayan Şefkatli'nin kilo almaması da dikkatlerden kaçmadı.