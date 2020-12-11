Yasemin Şefkatli: Makyaj ruhun gıdasıdır

İdo Tatlıses ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Yasemin Şefkatli, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde cilt güzelliğinin sırlarını takipçileriyle paylaşan Yasemin Şefkatli, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

MAKYAJ YAPMAYI SEVİYOR

Şefkatli, bu pozunu sosyal medya hesabından "Makyaj ruhun gıdasıdır" notuyla yayınladı.

28 yaşındaki Yasemin Şefkatli'nin gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Tatlıses ve Şefkatli, geçtiğimiz ay aile arasında yapılan tören ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.