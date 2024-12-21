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Yasemin Şefkatli, oğlu Ayel ile ilgili güzel haberi paylaştı

Yasemin Şefkatli, oğlu Ayel ile ilgili güzel haberi paylaştı İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği ve ikizleri olan Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık sorunlarının geride kaldığını duyurdu.