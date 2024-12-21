Yasemin Şefkatli, oğlu Ayel ile ilgili güzel haberi paylaştı

İdo - Yasemin Şefkatli çifti, 2021 yılında Zincirlikuyu'da bir otelde yapılan gösterişli düğünle, dünyaevine girdi.
Uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çifti, geçtiğimiz ocak ayında da anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
İkiz çocukları dünyaya gelen ikili, ilk kez anne ve babalığı tattı.
Tatlıses çifti çocuklarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi.
Ayel'in doğduktan sonra bazı sağlık sorunları olduğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Yasemin Tatlıses, sevinçli haberi aylar sonra verdi.
"BEKLERKEN ÇILDIRDIK"
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, ikizleriyle yaptığı yeni paylaşımına "Şükür... Beklerken çıldırdık" notunu düştü.
Yasemin Şefkatli, kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki kez operasyon geçiren Ayel ile ilgili güzel haberi de duyurdu.
"BİTTİ, GİTTİ DİYELİM"
Ünlü isim, "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti, gitti diyelim" ifadelerini kullandı.
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