Yasemin Şefkatli, oğluyla yeni karesini yayınladı İkiz oğulları Ayel ve Emir ile ilgilenen Yasemin Şefkati, sosyal medya hesabından yeni karelerini peş peşe paylaştı.

Haber Merkezi

2021 yılında İdo Tatlıses işe dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebek dünyaya getirdi.

Ayel ve Emir adını verdiği ikizleriyle zaman geçiren Yasemin Şefkatli, sosyal medyadan da paylaşım yapmaya devam ediyor.

Şefkatli bu defa son zamanlarda günlerinin nasıl geçtiğini paylaştı.

ÇOCUKLARININ YÜZNÜ GÖSTERİYOR

Yasemin şefkatli paylaşımlarında, çocuklarının yüzünü de gösteriyor. Güzel ismin paylaşımlarına da yorum yağıyor.

Emir ve Ayel'in göz renginin anneye benzediğini söyleyenler, kaşların ve yüz yapısının ise İdo'yu andırdığını belirtiyor.