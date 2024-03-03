Yasemin Şefkatli paylaştı: İkizlerin 40'ı uçtu
ensonhaber.com

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba oldu.

İkiz çocuklarının dünyaya getiren Yasemin Şefkatli, buna dair sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapıyor.

Şefkatli son olarak bebeklerin 40'ını uçurduklarına dair bir paylaşım yaptı.

Duygusal sözler

Sosyal medya hesabından eşi İdo Tatlıses ve ikizleriyle paylaşım yapan Şefkatli şu notu düştü;

40 uçurduk.

Canlarım ömrünüz hep sağlıkla, huzurla, birlikte omuz omuza olsun, sizin hep güzel günlerinizi görelim. Bana yaşattığınız duyguların tarifi gerçekten yok. Ömrüm ömrünüz olsun sizi çok seviyorum meleklerim.