Yasemin Şefkatli paylaştı: İkizlerin 40'ı uçtu Anne olmanın heyecanını yaşayan Yasemin Şefkatli, bebeklerin 40'ını uçurduklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba oldu.

İkiz çocuklarının dünyaya getiren Yasemin Şefkatli, buna dair sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapıyor.

Şefkatli son olarak bebeklerin 40'ını uçurduklarına dair bir paylaşım yaptı.

Duygusal sözler

Sosyal medya hesabından eşi İdo Tatlıses ve ikizleriyle paylaşım yapan Şefkatli şu notu düştü;