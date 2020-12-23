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    Yasemin Şefkatli: Pijamalarını çıkarabilene helal olsun

    Yasemin Şefkatli, yeni pozunu sosyal medya hesabından, "Pijamalarını çıkarabilene de helal olsun. (Yani bana...) " notuyla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 14:18
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    Yasemin Şefkatli: Pijamalarını çıkarabilene helal olsun

    Türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    "HELAL OLSUN"

    Şefkatli, bu pozlarını sosyal medya hesabından "Pijamalarını çıkarabilene de helal olsun. (Yani bana...)" notuyla yayınladı.

    28 yaşındaki Yasemin Şefkatli'nin esprili gönderileri takipçilerinden büyük ilgi gördü.

    Yasemin Şefkatli: Pijamalarını çıkarabilene helal olsun #1

    Şefkatli, geçtiğimiz günlerde bu karesin, "Makyaj ruhun gıdasıdır" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

    Yasemin Şefkatli: Pijamalarını çıkarabilene helal olsun #2

    Yasemin Şefkatli: Pijamalarını çıkarabilene helal olsun #3

    Yasemin Şefkatli: Pijamalarını çıkarabilene helal olsun #4

    Yasemin Şefkatli: Pijamalarını çıkarabilene helal olsun #5

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