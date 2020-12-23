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- Yasemin Şefkatli: Pijamalarını çıkarabilene helal olsun
Yasemin Şefkatli: Pijamalarını çıkarabilene helal olsun
Yasemin Şefkatli, yeni pozunu sosyal medya hesabından, "Pijamalarını çıkarabilene de helal olsun. (Yani bana...) " notuyla paylaştı.
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 14:18
Türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
"HELAL OLSUN"
Şefkatli, bu pozlarını sosyal medya hesabından "Pijamalarını çıkarabilene de helal olsun. (Yani bana...)" notuyla yayınladı.
28 yaşındaki Yasemin Şefkatli'nin esprili gönderileri takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Şefkatli, geçtiğimiz günlerde bu karesin, "Makyaj ruhun gıdasıdır" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.