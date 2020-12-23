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Yasemin Şefkatli: Pijamalarını çıkarabilene helal olsun

Yasemin Şefkatli: Pijamalarını çıkarabilene helal olsun

Yasemin Şefkatli, yeni pozunu sosyal medya hesabından, "Pijamalarını çıkarabilene de helal olsun. (Yani bana...) " notuyla paylaştı.