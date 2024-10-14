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Haber Merkezi

2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlülerden.

22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuşan ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti. Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, evliliklerinin 3. yılını kutladı.

"CANIM İDO'M"

Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, "Canım İdo'm kutlu olsun evliliğimizin 3. yılı. Umarım oğullarımızla tamamladığımız ailemizi güzel günlere taşımak nasip olur beraber beyazlar saçlarımız. Umarım daha umutlu daha huzurlu günler görürüz hep birlikte ülkece ve dünyaca." yazdı.

Mutlu çift, dün akşam da bir mekanda evliliklerinin 3. yılı şerefine bir parti verdi. Yakın arkadaşlarının bulunduğu partide ünlü çift, delicesine eğlendi.

Mikrofonu eline alan İdo Tatlıses, "En kötü günümüz böyle olsun. Umarım böyle 20., 30. ve 40. yıllarımızı da böyle kutlarız." diye konuştu.