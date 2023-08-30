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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinin cinsiyeti belli oldu Abone Olun

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinin cinsiyeti belli oldu Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İdo Tatlıses, ikizlerinin cinsiyetini açıkladı. Tatlıses, "2 tane daha İdo geliyor başına" diyerek bebeklerin erkek olduğunu duyurdu. ,

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, şu sıralar anne - baba olmanın heyecanını yaşıyor. Uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, geçtiğimiz günlerde ikiz bebek beklediklerini açıkladı. Hamilelkte dördüncü ayını dolduran Yasemin Şefkatli ise karnının büyüdüğünü sosyal medyada gösterdi. İdo'dan video geldi Bunun üzerine İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından video paylaşarak bebeklerinin cinsiyetini öğrendiklerini söyledi. Sosyal medyadan video paylaşan İdo, "2 tane daha İdo geliyor başına" diyerek bebeklerin cnsiyetinin erkek olduğunu duyurdu.

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