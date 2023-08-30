ensonhaber.com
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, şu sıralar anne - baba olmanın heyecanını yaşıyor.
Uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, geçtiğimiz günlerde ikiz bebek beklediklerini açıkladı.
Hamilelkte dördüncü ayını dolduran Yasemin Şefkatli ise karnının büyüdüğünü sosyal medyada gösterdi.
İdo'dan video geldi
Bunun üzerine İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından video paylaşarak bebeklerinin cinsiyetini öğrendiklerini söyledi.
Sosyal medyadan video paylaşan İdo, "2 tane daha İdo geliyor başına" diyerek bebeklerin cnsiyetinin erkek olduğunu duyurdu.