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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, şu sıralar - baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, geçtiğimiz günlerde ikiz beklediklerini açıkladı.

Hamilelkte dördüncü ayını dolduran Yasemin Şefkatli ise karnının büyüdüğünü sosyal medyada gösterdi.

İdo'dan video geldi

Bunun üzerine İdo Tatlıses, hesabından video paylaşarak bebeklerinin cinsiyetini öğrendiklerini söyledi.

Sosyal medyadan video paylaşan İdo, "2 tane daha İdo geliyor başına" diyerek bebeklerin cnsiyetinin erkek olduğunu duyurdu.

İdo Tatlıses, sevinçli anları paylaştı