Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten bayram karesi geldi

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in sosyal medya paylaşımları ilgi çekmeye devam ediyor.
Anne olduktan sonra paylaşımlarını artıran Yasemin Şefkatli ise ikizlerle bayram karesini yayınladı.
Daha şimdiden anneliğiyle takdir toplayan Şefkatli, ikizlerinin yüzünü göstermekten de kaçındı.
Bayramlıklar giyildi, poz verildi
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin uyumlu giyinmeleri dikkati çekerken, Şefkatli'ye ikizlerin yüzünü göstermesi için hayranlarından yorumlar geldi.
"Güzel kızlar eklesin" diyerek ikizleri paylaşan Şefkatli'nin yüzlerini ne zaman göstereceği ise merak konusu.
Ayrıca genç anne geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda oğlunun operasyon geçireceğini söyledi.
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