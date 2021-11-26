Yasemin Şefkatli'den dövme yalanlaması

Yasemin Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses'in yüzünü koluna dövme olarak yaptıracağı iddiasına cevap verdi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ekim ayında gösterişli bir düğün ile evlenmişti.

Önceki gün Yasemin Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses'in yüzünün fotoğrafını koluna dövme olarak yaptıracağı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Hakkında çıkan haberler karşısında Yasemin Şefkatli, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BUNDAN BENİM HABERİM YOK"

Bir Instagram sayfasından yapılan "Şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses'in yüzünü koluna dövme yaptıracağını açıkladı" şeklindeki paylaşıma Şefkatli, şu yorumu yaptı: "Ama bundan benim haberim yok."