Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e doğum günü paylaşımı! "Baba olarak girdiğin ilk yaşın" Taze anne Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. İkiz bebek beklediklerini geçtiğimiz Temmuz ayında duyuran ünlü çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldı.

Taze anne Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in bugün olan doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı.

"Baba olarak girdiğin ilk yaşın"

Şefkatli dört kişilik ailesiyle ilk kez fotoğrafını paylaşıp altına, "Baba olarak girdiğin ilk yaşın, yeni, bence en güzel yaşlarının da başlangıcı olacak.

"Sen bizim en büyük şansımızsın"

Sen bizim en büyük şansımızsın biliyorum, hani derler ya gölgesi yeter diye işte tam olarak öyle.

"İyi ki doğdun İdo'm"

İyi ki doğdun İdo'm iyi ki beni buldun, iyi ki bizimsin seni çok seviyorum nice güzel yaşların olsun sevgilim, çok yaşa, mutlu yaşa bizle yaşa!" ifadelerini kullandı.