Yasemin Şefkatli'den pazar pozu geldi! O detay dikkati çekti Şu sıralar ikiz bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yeni kareleri yayınladı.

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ensonhaber.com

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, ikizlerini kucağına almak için gün sayıyor...

İlk kez anne olmaya hazırlanan ve hamilelik süreci bir hayli zor geçen Şefkatli, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını yayınlayan Şefkatli'ye yorum yağdı.

"İyi pazarlar" dedi

Sosyal medya hesabından "İyi pazarlar" notu yayınlayan Yasemin Şefkatli, son haliyle ilgi odağı oldu.

Mavi bir tulum giyen Şefkatli'nin karnının iyice büyüdüğü gözlemlenirken, doğuma ise az kaldığı görüldü.