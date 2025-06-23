Yasemin Şefkatli'den spor itirafı: "Yemek için yapıyorum"

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, çiftin ikiz bebekleri 22 Ocak 2024'te dünyaya gelmişti. Bebeklerden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir ismi verilmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Şefkatli, bu kez takipçileriyle soru-cevap yaparak samimi bir açıklama yaptı.

Doğum sonrası fit görünümüyle gözleri üzerine çeken ünlü isim, takipçisinin "Yasemin abla doğumdan sonra nasıl böyle fit kalabildin?" sorusuna içten bir yanıt verdi:

"YEMEK İÇİN GİDİYORUM"

"Vallahi fit mit kalmadım canlar. Sadece iyi kamufle ediyorum evet zayıfladım tabii ama eski kilomda değilim fit de değilim. Hatta bundan rahatsız da değilim. Yemek için spora gittiğim bir dönemdeyim, kafaya takmıyorum önemli olan sağlıklı olmak."