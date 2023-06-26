Yasemin Yürük: Hepsi'nin dağılması beni bitirdi Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük, grubun dağılmasıyla ilgili konuştuç

ensonhaber.com

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubu, beklenmeyen bir ayrılık kararıyla sevenlerini üzmüştü.

Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük YouTube'de yayınlanan bir programa konuk oldu.

Yürük, Hepsi grubuyla alakalı bilinmeyen gerçekleri anlattı.

"Tamamen ayrılmak istedi

Yürük, Gülçin Ergül'ün ayrılması ve grubun o zamanki dönemi ile alakalı, "Egolar devreye girdi biraz bence. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Kendi solo kariyerine devam etmek istedi. Bana kalsa bizim ile birlikte de bunu yürütebilirdi. Ama o tamamen ayrılmak istedi." dedi.

"Hepsi kızıyız"

Yürük, "O dönem o da biz de yıprandık. Ben ona hep söylüyorum; biz ne iş yaparsak yapalım, günün sonunda Hepsi kızıyız." sözleri ile açıklamasına devam etti.

Grubun dağılma sürecinden bahseden Yürük, "Hepsi'nin bittiği o dönemlerde depresyona girmiştim, kafamı kazıtmıştım" dedi.

BKM'ye girdiği dönemde de oyunculuk alanından tatmin olamadığını ve bu dönemde de tükenmişlik sendromu yaşadığını belirtti.