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Haber Merkezi

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı reytimg rekorları kıran Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Zeynep karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mina Demirtaş O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde çıktı.

Yarışmaya samimi tavırları ve muhteşem performansı ile damga vuran Ünlü oyuncu O Ses Türkiye sahnesinde daha önce tartışmalara konu olan yaşı hakkında da açıklamada bulundu.

YAŞ 16

19 yaşında olduğu söylenilen genç oyuncu yaptığı açıklamada, "16 yaşındayım Şubat ayında 17 olacağım." dedi.

Mina Demirtaş yaptığı açıklamada aynı zamanda piyano çaldığını da söyledi.