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    Yasmin Erbil açıklamalarıyla şaşırttı

    Geçtiğimiz günlerde Ali Biçim’le görüntülenen Yasmin Erbil, dün akşam da başka biriyle objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 10:38
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 10:38
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    Yasmin Erbil açıklamalarıyla şaşırttı

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, önceki akşam Arnavutköy’de bir mekan çıkışı görüntülendi.

    "EVET BUGÜN DE BAŞKA BİRİ"

    Yasmin Erbil, 'Geçtiğimiz gün Ali Bey'le görüntülendiniz?' sorusuna, “Evet bu günde başka bir erkek arkadaşım.” diyerek alaylı şekilde gülmeye başladı.

    "ÖLELİM Mİ?"

    Babasının ağır bir hastalık geçirmesine rağmen sürekli gece hayatında görüntülenmesinin tepkiye neden olmasının sorulması üzerine ise genç kız, “Ne yapalım, ölelim mi?” yanıtını verdi.

    Mehmet Ali Erbil, uzun süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele ediyor.

    Yasmin Erbil açıklamalarıyla şaşırttı #1

    Yasmin Erbil açıklamalarıyla şaşırttı #2

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