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    Yasmin Erbil, aşktan korkuyor

    Şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, aşktan korktuğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 09:32
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    Yasmin Erbil, aşktan korkuyor

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 1989 ile 1996 yılları arasında evli kaldığı üçüncü eşi Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin, sosyal medya hesabından bir itirafta bulundu.

    Güzelliğiyle tüm çapkınların dikkatini üzerine çeken 25 yaşındaki genç kıza, bir takipçisi "Aşktan korkuyorsun" yorumunda bulundu. Yasmin Erbil'in, takipçisine yanıtı gecikmedi.

    ERKEKLERE GÜVENMİYOR

    Erbil, "Senin de baban Mehmet Ali Erbil olsa korkardın." cümlesiyle duygularını açıkça dile getirdi.

    Erbil, başından beş evlilik geçen ve sayısız güzelle birlikte olan babası nedeniyle erkeklere güvenmediğini dile getirdi.

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    Yasmin Erbil, aşktan korkuyor #2

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