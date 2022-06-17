Yasmin Erbil, bikinisini giydi

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil sezonu açtı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan genç oyuncu, Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Her yaz bikinili fotoğraf paylaşır

Erbil, şezlongda verdiği bikinili pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin yorumları sınırlandırdığı paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.