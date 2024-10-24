Yasmin Erbil, büyük aşkı Yiğit Poyraz hakkında konuştu

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, uzun zamandır Survivor'a katıldıktan sonra adını duyuran Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Yasmin Erbil aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇOK EĞLENİYORUM"

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yiğit Poyraz'dan eleştiri aldığını dile getiren Yasmin Erbil, "Sevgilim birazcık laf ediyor ama ben çok eğleniyorum. Bazen kendimi yanlış ifade ettiğim de oluyor. Bazen kendimi yanlış ifade edebilsem de orası benim eğlendiğim yer.

Ben telefon şifremi falan unuttum heyecandan. Telefon şifremi unutturacak aşktı. Biz normalde spor salonunda tanıştık. Ben zaten onu beğeniyordum." dedi.