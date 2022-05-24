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Yasmin Erbil Dubai'de
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili tatil paylaşımı olay oldu.
- Haber Merkezi
- 24.05.2022 - 07:26
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
Geçtiğimiz haftalarda yaz sezonunu açan ve tatilden paylaşımlar yapan Yasmin Erbil, şimdi de Dubai'ye gitti.
"Yaz kal lütfen"
Son olarak bikinili tatil pozlarını paylaşan Yasmin Erbil, paylaştığı fotoğrafına "Summer pls stay" (Yaz lütfen kal) notunu düştü.