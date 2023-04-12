Yasmin Erbil, elbisesinin fermuarını açtı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil fermuarını indirerek dekoltesini gösterdi.

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Cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 27 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Bir süredir Yiğit Poyraz ile birlikte olan Erbil, dudak dudağa pozlarla dikkat çekmişti.

Farklı farklı kıyafetlerle verdiği pozları paylaşan genç isim, son pozuyla da gündem oldu.

Fermuarı açtı

İddialı elbisesinin fermuarını açan Yasmin Erbil, göğüs dekoltesiyle hayranlarını mest etti.

Erbil'in küçük kızı dudaklarına bir şey uygulatmadığını ama suratına masseter botoks (çene botoksu) yaptırdığını itiraf etmişti.