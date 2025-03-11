Yasmin Erbil kızdırdılar! Kendisine gelen mesajı ifşa etti

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor All Star 2025'e yedeklerden dahil olan sevgilisi Yiğit Poyraz'ı sık sık sosyal medyadan destekliyor.

Yasmin Erbil TikTok'tan kendisine gelen bir mesaja çok sinirlendi ve ifşa etti.

"BUNU AÇIKLADIĞIMA İNANAMIYORUM"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'TiKtok'ta gece gece birisi şöyle yazmış; izlemiyorsun işte Yiğit'i samimiyetsizsin bilmem ne. Arkadaşlar her saniye bunu paylaşmak istemediğim olabilir mi? Benim de işlerimin olduğu veya arkadaşlarımı görmem gereken, ailemle vakit geçirmem gereken günler olabilir değil mi? Sonrasında yine kaçırdığım bölümü açıyorum. Bunun açıklamasını yaptığıma inanamıyorum.' ifadelerini kullandı.

'Gece gece dolup yazdım arkadaşlar, kusura bakmayınız' diyen Yasmin Erbil daha sonra sevgilisinin bir fotoğrafını paylaşıp 'Büyük ihtimal Yiğit burada olsaydı şu şekil gülüp niye ciddiye alıp cevap veriyorsun ki derdi' notunu düştü.