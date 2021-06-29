Yasmin Erbil, leopar desenli bikinisiyle poz verdi

Yasmin Erbil, annesi Kumbasar ile birlikte Dubai’ye gitti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, oyuncu annesi Nergis Kumbasar ile birlikte Dubai’de tatil yapıyor. Bu seyahatinden çok keyif alan Erbil, Dubai tatilinden sık sık kareler paylaşıyor.

BABASI DA BEĞENDİ

Dubai'de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Erbil, son olarak leopar desenli bikinisiyle olan bir karesini paylaştı. Takipçilerinden çok sayıda yorum alan güzel sunucunun paylaştığı tatil fotoğrafını babası Mehmet Ali Erbil de beğendi.

Yasmin Erbil, yeni sezonda ise babası Mehmet Ali Erbil'le birlikte Çarkıfelek yarışmasıyla ekrana dönmeye hazırlanıyor.