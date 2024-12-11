Yasmin Erbil modaya uydu! Yeni saçlarını sosyal medyadan paylaştı

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Oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Survivor'ın eski yarışmacılarından olan Yiğit Poyraz ile olan ilişkisiyle sık sık gündem oluyor.

Tarzı ve güzelliğiyle sıkça adından söz ettirerek gündemdeki yerini hep koruyan Erbil, imaj değiştirdi.

TURUNCU OLDU

Son zamanlarda imaj değişikliği yapanlar arasına Yasmin Erbil de dahil oldu. Saç rengini değiştiren ünlü güzelin yeni görüntüsü sosyal medyada ses getirdi.

Erbil'in koyu renk saçlarını turuncu renge boyatması takipçilerini şaşırttı.