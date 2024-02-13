Yasmin Erbil, Sevgililer Günü'ne yalnız girecek! Sevgilisi Survivor Poyraz'ı paylaştı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor'da yarışan sevgilisi Poyraz'ı özledi. Erbil, sevgilisiyle pozlarını paylaşarak dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, sosyal medyadaki aktif haliyle dikkat çeken ünlülerden.

Erbil bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Erbil, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla nedeniyle sosyal medya hesabından Survivor'a giden sevgilisi Yiğit Poyraz'la anılarını paylaşarak sevgisini gösterdi.

"14 Şubat geliyor, Dominik'e selamlar'

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz ile fotoğraflarını paylaşarak "14 Şubat geliyor. Dominik'e selamlar" notunu düştü.

Erbil, daha sonra da sevgilisiyle sarmaş dolaş hallerini paylaşarak Yiğit Poyraz'a olan sevgisini bir kez daha gösterdi.

"O beni tavladı"

Erbil, Survivor Poyraz ile spor salonunda tanıştıklarını söylemişti. Erbil "O beni tavladı, ben onu Survivor'dayken çok beğeniyordum, aklımda vardı." ifadelerini kullanmıştı.

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