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Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilgili paylaşım yaptı: "Çok mutsuzum"

Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilgili paylaşım yaptı: "Çok mutsuzum" Şu an Survivor'da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili aşk yaşayan Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu.