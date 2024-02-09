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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim.
Özellikle iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile bir süredir aşk yaşıyor.
Erbil, son olarak 334 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden şu an Survivor'da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili bir paylaşım yaptı.
"Çok mutsuzum"
'Düello' üzüntüsünü dile getiren Erbil, "Çok mutsuzum. Çünkü Yiğit yok." dedi. Erbil'in paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.
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