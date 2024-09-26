Yasmin Erbil sevgilisiyle yine tatilde! Dekoltesini koluyla kapattı Sürekli sevgilisi Yiğit Poyraz il tatilde olan Yasmin Erbil iddialı dekoltesini koluyla sansürledi.

Haber Merkezi

Ünlü olduğu günden beri çapkınlıklarıyla gündemde olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil aşk hayatıyla konuşuluyor.

Yazı Survivor yarışmasıyla ünlenen sevgilisiyle Yiğit Poyraz ile geçiren Erbil, yine tatilde.

SEVGİLİDEN DEKOLTE SANSÜRÜ

Sevgilisiyle tatil pozlarını sık sık paylaşan Erbil iddialı kareleriyle de dikkat çekiyor. Son olarak tatil pozlarını paylaşan genç isim bu sefer derin dekoltesiyle verdiği pozu paylaştı.

Yasmin Erbil, Paylaşımda dekoltesini koluyla sansürledi. Normalde dekoltelerini göstrmekte cesur olan ünlü isme, sevgili sansürü yapıldığı iddia edildi.

"KIYAFETİME KARIŞIYOR"

Yasmin Erbil sevgilisi hakkında "Çok fazla kıskancım, onun da etrafa karşı dikkat etmesini beklerim. Babamın tam zıttı, sosyal kelebek... O da çok kıskanç, kıyafetime bile karıştığı oluyor" demişti.