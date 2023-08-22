Yasmin Erbil, tatilde aşk pozu verdi
ensonhaber.com

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile birlikte.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Erbil, her paylaşımıyla konuşulmayı başarıyor.

Yasmin Erbil, tatilde aşk pozu verdi

Yiğit Poyraz ile samimi pozlarını hesabından paylaşan Yasmin Erbil tatil pozlarına yenilerini ekledi.

Yasmin Erbil, tatilde aşk pozu verdi

Mayosuyla poz verdi

Daha önce sevgilisiyle dudak dudağa pozlar veren Yasmin Erbil bu sefer de kıvrımlarını sergilediği mayosuyla boy gösterdi. Erbil ve Poyraz'ın tatil pozları yine hayranlarından beğeni aldı.