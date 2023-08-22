Yasmin Erbil, tatilde aşk pozu verdi Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil ve sevgilisi Poyraz'dan yeni paylaşım geldi.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile birlikte.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Erbil, her paylaşımıyla konuşulmayı başarıyor.

Yiğit Poyraz ile samimi pozlarını Instagram hesabından paylaşan Yasmin Erbil tatil pozlarına yenilerini ekledi.

Mayosuyla poz verdi

Daha önce sevgilisiyle dudak dudağa pozlar veren Yasmin Erbil bu sefer de kıvrımlarını sergilediği mayosuyla boy gösterdi. Erbil ve Poyraz'ın tatil pozları yine hayranlarından beğeni aldı.