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Yasmin Erbil ve Poyraz kavuştu! Ünlü çiftin diyalogları gülümsetti

Yasmin Erbil ve Poyraz kavuştu! Ünlü çiftin diyalogları gülümsetti Survivor All Star'ın iddialı ve popüler yarışmacısı Poyraz ve kız arkadaşı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu.