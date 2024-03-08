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Televizyon ekranının en sevilen yarışma programlarından Survivor All Star, her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor.
Yarışmanın son bölümüne iletişim ödülü damga vurdu.
Sevdikleriyle telefon görüşmesi yapmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. İletişim oyununu kazanan taraf Mavi Takım oldu.
Yarışmacılar sonunda telefon görüşmelerini gerçekleştirdi. Popüler yarışmacılardan Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'le görüşmesi, izleyenleri gülümsetti.
Yasmin tavsiye verdi
Yasmin'in telefonu açar açmaz Poyraz'a tavsiyeler vermesi gözden kaçmazken, Poyraz'ın her şeye tamam demesi ise dikkatleri üzerine çekti.
Söz konusu telefon konuşmasıyla ilgili sosyal medyada yorum yağdı.
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